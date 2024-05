Obre a Sabadell un parc de trampolins

Sabadell comptarà a partir d’aquest dimecres amb un nou espai d’oci a la Rambla Ibèria. Hi Jump Trampoline Park té més de 20 activitats diferents, repartides en 1.500 m2, convertint-se en un dels parcs de trampolins més gran de Catalunya.

“Comptàvem poder obrir el novembre passat, però els permisos s’han demorat més del previst. Volíem venir aquí a Sabadell, perquè estem convençuts que podem aportar una alternativa per als sabadellencs i els vallesans”, explica el director del centre, Gerard Almirall.

L’arribada d’aquesta nova empresa generarà una trentena de nous llocs de treball, la majoria amb treballadors de la ciutat i de poblacions pròximes a Sabadell. L’espai estarà obert els set dies de la setmana, amb un horari de 17 a 21 h els dies feiners, i d’11 a 21 hores els dies festius, amb un preu de 14 € l’hora (de dilluns a dijous pel mateix preu, dues hores) i de 9 € per la kids zone (0-5 anys).

També hi haurà un espai de restauració i per a la celebració d’aniversaris. Almirall explica que malgrat tenir més d’una vintena d’activitats per a totes les edats (0-99), “la nostra intenció és d’aquí a mig any, un cop vist les activitats més demandades, canviar espais en funció de les preferències dels clients”.