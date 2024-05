Saps on és… el rètol centenari que ‘espia’ la Rambla des de les altures?

De vegades, només cal alçar la mirada del terra quan es va pel carrer per descobrir alguns elements insospitats. Símbols perennes de l’arquitectura de Sabadell que han estat testimonis de com ha evolucionat la ciutat. Un d’ells presideix des de la plaça del Doctor Robert l’inici de la Rambla.

Segurament, no tots els sabadellencs han vist la inscripció que hi ha a la part alta de la paret de l’edifici de la Caixa. Allà es pot llegir “Caja de pensiones para la vejez y de los ahorros”, acompanyat de tres conceptes més a baix: ahorro, seguro i crédito. Es tracta d’un rètol visible des de l’indret en una de les parets laterals de la façana, composta simètricament i completada amb elements mitjevals.

L’edifici va ser la primera sucursal de la Caixa de Pensions que es va obrir a Sabadell. El disseny de l’obra va ser encarregat originalment a l’arquitecte Lluís Planas i Calvet a principis dels anys 20, fa una mica més d’un segle. No obstant això, més tard es va encarregar un segon disseny a Enric Sagnier, arquitecte que ja havia concebut altres edificis per a l’entitat.

Originalment, comptava només amb la planta baixa i dues plantes pis. El 1947 es van afegir les dues plantes superiors, i l’any 1950, l’àtic amb pèrgoles d’obra, convertint-lo en un majestuós edifici del Centre de Sabadell, icona dins la vila barroca de la ciutat.

Actualment, l’edifici contigu, l’Església de l’Immaculat Cor de Maria -popularment coneguda com els Padres- està en ple procés de reforma per recuperar el color original de la seva façana principal aquest any 2024.