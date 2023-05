ERC defensa que és “l’única alternativa” al PSC en les eleccions municipals

Els primers cartells de la campanya electoral d’ERC per a les eleccions del 28 de maig s’han desplegat a la plaça del Mercat, al Centre. Des d’allà, l’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, i els membres de la candidatura, han fet pinya per guanyar la contesa electoral. L’exalcalde de Sabadell i conseller de Territori, Juli Fernàndez, i l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, han acompanyat l’alcaldable. L’eslògan de la candidatura és “Guanyem el Sabadell de la gent”.

Fernàndez assegura que “la història i l’èpica ens han vingut a buscar”, i assegura que ERC és “l’única alternativa” a l’actual Govern, liderat per Marta Farrés (PSC). El sabadellenc ha animat els simpatitzants de la formació a què els ajudin “a fer un Sabadell per tothom”.

Per aquesta campanya ERC ha dissenyat dos cartells, un amb el cap de llista com a propatonista i un altre on Gabriel Fernàndez apareix amb Carme Forcadell, qui ha afirmat que ell és un “candidat fantàstic”. Forcadell ha reafirmat que ERC “és l’única alternativa de govern que hi ha en aquests moments a Sabadell” perquè la ciutat no necessita un govern que gestioni -com ha dit que fa l’actual-, sinó que transformi.