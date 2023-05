Fotos | La Hermandad del Rocío escalfa motors per a la romería

La Hermandad del Rocío de Sabadell ja es prepara per al Rocío d’enguany. Abans de la peregrinació, però, i com és tradició ha celebrat la Misa de Romeros i el Pregó Rociero. Actes que ha acollit aquest dissabte la parròquia de San Francisco d’Asís a la Creu de Barberà. Allà s’ha revelat un dels elements principals per a la cita, el cartell que liderarà la marxa de les germandats aquest 2023.

Descobrint el cartell

L’obra està feta per Francisco Javier Toro Martín ‘Blas’, pintor d’Archidona (Màlaga). En aquesta es pot veure la verge envoltada per figures religioses i dins d’una mena de mirall. Segons l’autor es busca generar una sensació de ‘trampantojo’, una il·lusió òptica en la qual s’observa un mirall que no existeix.

El cartell ha estat molt ben rebut per la Hermandad, així com pels assistents que han omplert la parròquia. “Gràcies pel teu temps i compromís, la lluirem amb orgull i a partir d’avui Sabadell també és casa teva”, ha dit Belén Ruiz, Hermana Mayor de l’entitat.

Camí al rocío

La peregrinació a la localitat de El Rocío (Huelva) és una de les tradicions andaluses més importants. Cada any carrosses, gent a caball i fidels a la verge s’hi desplacen per a les celebracions culturals i religioses. Aquest 2023 la cita cau entre els dies 26 i 29 de maig, coincidint amb les eleccions municipals. Un fet que no aturarà a gairebé un centenar de sabadellencs que el dia 23 ja es desplaçaran cap a terres andaluses per començar la ruta.

Fotos David Chao