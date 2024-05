Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem l’actualitat de les últimes hores, marcades per la manifestació del dimecres a la ciutat amb motiu de l’1 de maig.

Unes 400 persones s’han manifestat als carrers de Sabadell coincidint amb l’1 de maig. Sabadellencs i sindicats s’han concentrat a la plaça d’Espanya fins a arribar al Tallaret, a la Creu Alta, per a reclamar millores en les condicions laborals, sota el lema ‘Davant l’explotació, responguem’. Les organitzacions sindicals han aixecat la bandera de la reducció de jornada i la defensa del poder adquisitiu alhora que denuncien la crisi de l’habitatge.

El tabaquisme és el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, respiratòries o el càncer, tal com alerten repetidament els especialistes del món sanitari. Els últims mesos, el debat sobre el fum s’ha traslladat a l’escenari polític. Els darrers moviments del govern espanyol per posar en marxa la nova llei antitabac es llegeixen com un impuls per reduir el nombre de consumidors, beneficiant així la salut del conjunt de la ciutadania.

Aquest passat dimarts al migdia, saltava la notícia: el BBVA tornava a trucar a la porta del Banc Sabadell, tal com va comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valor (CNMV). L’entitat basca explicava que havia traslladat el seu interès al president del consell d’administració del Banc Sabadell per “iniciar negociacions per explorar una possible fusió entre ambdues entitats”, una declaració d’intencions que l’entitat presidida per Josep Oliu confirmava poc després.

La tradicional rebuda institucional a l’equip femení de l’Astralpool, que va conquerir la seva setena Champions el passat 21 d’abril a la Nova Esculllera del CN Barcelona, es va dur a terme aquest dimarts a l’Ajuntament de Sabadell. Les sabadellenques, que es van imposar amb claredat a la final davant l’Olympiakos, van oferir el trofeu a la ciutat en una recepció celebrada en el Saló de Plens de l’edifici de la plaça Sant Roc.

Després dels últims dies marcats per la inestabilitat, els núvols deixen pas al sol, en un ambient més càlid a Sabadell. Consulta la previsió a les portes del cap de setmana.