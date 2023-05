L’Astralpool Club Natació Sabadell busca un doblet per a la història

La Finetwork es prepara per viure una setmana frenètica, plena de waterpolo. El Club Natació Sabadell afronta la doble final del play-off pel títol de lliga a la piscina de Can Llong amb el repte d’aconseguir per primera vegada a la història el campionat femení i masculí en el mateix any. Mataró i Atlètic Barceloneta seran els últims esculls després de tancar la fase regular com a líders, un fet que permet als dos equips sabadellencs encarar el repte amb el factor camp a favor.

Les jugadores de David Palma obriran foc aquest dimarts a la tarda, a partir de les 20 hores. L’entitat busca sumar la 20ª lliga a les seves vitrines, en un duel entre els dos grans equips del panorama europeu. Després d’enfrontar-se a la Supercopa, a la Copa del Rei i a la Champions, l’Astralpool vol repetir l’èxit de l’últim precedent continental per aixecar el títol davant l’Assolim Mataró, entrenat per Dani Ballart.

La capitana del Club Natació, Maica García, assegura que afronten la cita amb confiança i amb ganes de posar el colofó a una temporada brillant. “Volem el triplet. Volem la Lliga i anem a totes”, ha avisat. “Hem jugat molts partits contra elles i hem preparat bé el partit. Ens coneixem molt i haurem de posar molt cap, concentrar-nos molt i portar el partit on volem”, ha apuntat entre les claus.

En la mateixa línia, Palma s’ha mostrat confiat en la posada a punt de les seves jugadores, sabent de la motivació extra que suposa per a les mataronines, amb esperit de revenja després de caure en la final europea. “El primer partit és vital. Juguem a casa i intentarem sortir amb contundència des de l’inici. Arribem en molt bon moment”, ha declarat, assenyalant l’estat de forma de Laura Ester com un factor que ha de ser determinant en la final.

Per la seva banda, l’equip masculí espera aconseguir per fi el seu primer títol de lliga en la sisena final de la seva història. Els de Quim Colet van tancar una fase regular immaculada, amb 22 victòries en 22 partits, i esperen repetir les bones sensacions contra un Atlètic Barceloneta que ha regnat durant els darrers 16 anys en el waterpolo estatal de manera ininterrompuda. “Hem jugat moltes ‘finals’ aquest any. Ens hem pres cada partit contra ells així i aquest partit de play-off no serà una excepció”, ha advertit davant una “oportunitat històrica”. Colet ha traslladat el paper de favorit als mariners, tot i que ha volgut remarcar que el seu equip s’ha mostrat competitiu durant tota la temporada. El tècnic ha fet una crida a centrar tots els esforços a afrontar amb garanties el primer compromís a casa, que serà aquest dimecres, a les 20h, a Can Llong.

En aquest sentit, el capità, Sergi Cabanas, ha refermat que l’equip arriba “en el millor moment” per encarar la batalla pel campionat, malgrat que el Barceloneta també es troba en un moment físic òptim, amb la Final Eight a l’horitzó. Cabanas confia que els dos precedents a la fase regular serveixin per tornar a tocar la tecla i guanyar els vigents campions. A més, ha assenyalat la importància de tenir el factor camp a favor. “Sabem que és la nostra oportunitat i que és la vegada que estem més a prop”, ha apuntat.

Els conjunts de David Palma i Quim Colet esperen sumar forces per arribar a l’objectiu. En atenció als mitjans, capitans i entrenadors han lloat l’esperit del club, que fa possible que els dos equips lluitin per aixecar el títol i fer història alhora. Després dels duels a la Finetwork, les finals es traslladaran a Mataró i a la piscina de Sant Sebastià. En cas de necessitar un tercer partit, tornarien a ser a Sabadell, el pròxim cap de setmana.