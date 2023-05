Nani Valero (Crida): “Som imprescindibles i decisives per a Sabadell”

La Crida per Sabadell ha celebrat aquest vespre a l’auditori del carrer de Lacy l’acte central de campanya, on la cap de llista dels anticapitalistes, Nani Valero, ha assegurat que “som la tercera força. Ho volem tot perquè som imprescindibles i decisives per Sabadell”.

L’acte, de dues hores, ha comptat amb el monòleg de la periodista i humorista Ana Polo, l’actuació de l’actor sabadellenc Jaume Madaula, la poetessa Anna Tobias i l’artista sabadellenc Ricard Efa. Pel que fa a l’esfera estrictament política, presència de la diputada tarragonina Laia Estrada; el portaveu al Parlament, el sabadellenc Xavi Pellicer, Maria Gordillo, Isidre Soler i les primeres espases de la llista municipal de la Crida –Nani Valero, Anna Lara, Allan Contreras i Oriol Rifer–.

El primer a obrir el foc ha estat Xavi Pellicer qui ha assegurat que “a Sabadell hi ha alternativa a posar la catifa vermella als fons voltors, a les grans empreses, a la cultura elitista, i la millor garantia és una Crida forta per continuar tenint una ciutat rebel i combativa”. Tot seguit, Laia Estrada ha lloat la feina dels anticapitalistes que han fet a Sabadell, però ha avisat que de cara a les eleccions del pròxim 28 de maig “ens hi juguem què passa a Sabadell, al Vallès i al país. Perquè la nostra gent ens hi deixem la pell, ens hi trencarem la cara perquè no té el cul llogat ni deu res als poderosos”.

En clau local, Isidre Soler ha criticat aquells que “trinxen la terra no l’estimen”, fent referència a la Ronda Nord i el SurfCity, defensant que l’única opció per “enterrar” aquests projectes és la Crida. “Volen destruir la vida i la natura. Els lobbies vallesans en volen més. Viuen i s’enriqueixen seguint un model depredador i desfasat, fent cas omís al canvi climàtic”.

L’anticapitalista Allan Contreras ha criticat la “llei racista” que no li ha permès formar de la llista municipalista i ha avisat que “hi ha gent que lluita, gent valenta i el pròxim 28 de maig serà la victòria de les batalles que hem guanyat dia a dia als carrers”. Contreras ha assegurat que la Crida vetllarà per “una vida digna per als joves”, fent referència a la possibilitat d’emancipació, sigui “amb lloguer social o no”. Per la seva part, Oriol Rifer ha defensat que el català continuarà sent un element de cohesió d’un poble divers, assegurant amb rotunditat que “no cedim ni un centímetre els drets lingüístics, ni aquí, ni al Vallès ni enlloc dels Països Catalans”.

Anna Lara ha fet referència a temes econòmics, explicant que “els qui més tenen més paguin i els que més necessiten menys paguin i més rebin”, fent referència, per exemple, al parc d’habitatge públic de Sabadell. Lara també ha recordat que “davant els reptes socials i climàtics”, no s’ha de “deixar ningú enrere i distribuir la riquesa”.

La cap de llista Nani Valero ha conclòs l’acte defensat que el partit que “albira un futur millor per totes, amb un Ajuntament al servei de la gent i les entitats, i neta de corrupció” és la formació anticapitalista.