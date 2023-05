L’Astralpool aconsegueix el triplet golejant el CN Mataró (10-6)

L’Astralpool Club Natació Sabadell, vigent campió de lliga, ha revalidat el títol domèstic després de superar el CN Mataró en el tercer i definitiu partit del play-off (10-6). Vintena lliga per a les sabadellenques que culminen una temporada de somni, aconseguit un triplet històric amb la Champions League, la lliga i la Copa de la Reina.

Més de mig miler de persones no s’han volgut perdre l’enèsim cara a cara entre l’Astralpool CN Sabadell i el CN Mataró –enguany s’han enfrontat deu vegades– a la Finetwork Aquàtics. En joc: la vintena lliga per a les sabadellenques i la segona –la primera que es disputa a l’aigua– per al CN Mataró. Seguint la tònica dels darrers precedents, les defenses han estat les grans protagonistes en un primer període on ambdós equips han estat més pendents de no encaixar que no de marcar. Malgrat la solidesa defensiva, la neerlandesa Sabrina van der Sloot, una de les màximes golejadores del partit amb quatre dianes, ha estat l’única que ha trobat una escletxa en la porteria de Maria Elena Sánchez. Per part mataronina, Silvia Avegno i Anni Espar han donat el primer i únic avantatge per a les de Dani Ballart (1-2).

En el segon període, el Club ha sabut trobar el desllorigador per trobar l’encert ofensiu que li havia marcat, oferint un recital ofensiu liderat per Paula Leitón, van der Sloot i Judith Forca en dues ocasions. En defensa, i només amb superioritat numèrica, el CN Mataró ha pogut mantenir el pols amb els gols de l’hongaresa Rita Keszthelyi i la neerlandesa Simone van de Kraats (5-4).A la represa del descans llarg, s’ha repetit el mateix guió del darrer període: recital ofensiu i una defensa molt sòlida, obligant a les mataronines a xuts al límit de la possessió sense intimidar Laura Ester. Sense les superioritats numèriques, el poder ofensiu de les maresmenques s’ha vist molt minvat. En l’atac sabadellenc, doblet de van der Sloot, gol des de la boia de Maica Garcia, i un gran gol al darrer sospir del període de Judith Forca per deixar el partit i el títol de lliga sentenciats (9-6).

En el darrer període, amb un Astralpool amb la corrent a favor i un CN Mataró sense trobar el camí per on intimidar el CN Sabadell, els minuts han anat corrent fins al xiulet final. Un triplet més per engrandir un palmarès històric.