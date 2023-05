Medievàlia transporta Sabadell a l’Edat Mitjana

La 26 a edició de Medievàlia ja és aquí. Un any més el centre de Sabadell i l’entorn del Mercat Central s’han submergit en l’època medieval amb recreacions històriques, artesans i paradetes de menjar tradicional. Tot un entorn plenament recreat amb detalls per transportar el públic fins a l’època dels cavallers i els joglars. Tot al voltant d’una 70a de parades i 50 espectacles.

Buscant l’autenticitat

“Enguany hem buscat una festa més autèntica i amb més participació de col·lectius locals per mostrar el gran patrimoni cultural de la ciutat”, ha expressat Joan Mitjans, president d’Amics de Medievàlia. Com a novetats ha destacat la presència dels Diables, les corrandes, el ferrer o el campament Viking. També la presència de 40 manresans de l’Esbart Manresà, que han mostrat el seu ball de la fira l’Aixada.

“A la gent li agrada molt la lluita, el teatre ambulant o les danses, és un públic variat que acostuma a respondre bé”, ha afegit. En la mateixa línia Mitjans, ha aprofitat per parlar de les previsions d’assistència: “Altres anys hem tingut 25.000 visitants, el temps no està acompanyant gaire, però en cas que faci bo penso que ens podem acostar a les bones xifres”. Un dels altres temes esmentats ha estat el de la ubicació. Segons Mitjans, estan buscant un nou espai: “En volem un de més autèntic, ja pot ser Sant Nicolau al costat del cementiri, el Castell de Can Feu, Sant Pau de Riu Sec o el Bosc de Sant Julià”. Tot i això, com han explicat, és un canvi que encara s’està estudiant.

Història i tradició

Com explicàvem, el punt central de Medievàlia es troba a l’entrada principal del Mercat. Allà, una edició més, hi ha muntat l’espai de mostra i combat. Zona on els visitants poden conèixer com vestien i lluitaven els cavallers de l’època medieval. Els encarregats de dur a terme les recreacions són els membres de Gesta Regnorum. “Som un grup de recreació i reconstrucció històrica, tot el que tenim són reproduccions de material arqueològic o fonts iconogràfiques”, ha comentat Laura Giménez, doctora en recreació històrica a la UB i membre de Gesta.

La tasca del col·lectiu és la de recrear diversos oficis de l’època. Compten amb un joier, una fustera, mostra d’armes, un ferrer i responsables de tèxtils. “Tenim un equip multidisciplinari i intentem explicar com era aquella època amb el rigor més gran possible per aconseguir una gran experiència”, ha afegit. Un fet que es pot observar gràcies a un objecte. La reproducció d’una ballesta trobada a Sabadell datada d’aproximadament el s. XIV. “La fira és molt maca, ja fa un parell d’anys que venim i creiem que crea una gran sinergia divulgativa de l’època medieval”, ha assegurat fent una valoració de Medievàlia.

Trencant mites

Un dels altres punts interessants de l’edició han estat els campaments. A la plaça del Pi-Pi s’hi ha instal·lat el dels cavallers. A la del Gas, el dels vikings. En aquest últim hi hem trobat Orfrid ‘Mandíbula de Ferro’ i Brinian Olafson (noms artístics), encarregats d’explicar la cultura vikinga al públic i membres de Graer Skogur. “Fem recreacions vikingues del s.X tot mostrant i explicant les diferents classes socials que tenien, també desmentim molts mites creats pel cinema i les pel·lis”, han reblat. Com bé expliquen, la seva tasca es basa a explicar com era la vida vikinga. “Ensenyem aspectes històrics i reals, com les armes, les classes socials o quines creences tenien” han afegit.

Els sabadellencs han pogut gaudir de Medievàlia i totes les seves activitats durant el cap de setmana. Dos dies en els quals la mística d’aquells temps ha tornat a recórrer els nostres carrers omplint-los de memòria, lluita i tradició.