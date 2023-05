Joan García (C’s) proposa crear un cos d’agents cívics

“La seguretat és un problema per a Sabadell i si les denúncies disminueixen, és a causa de la dificultat per denunciar per la cita prèvia.”, això afirma Joan García, l’alcaldable de Ciutadans. El candidat taronja ha expressat aquesta opinió en un acte per presentar les propostes del partit en matèria de seguretat.

En aquesta línia, C’s planteja la creació d’un cos de 20 agents cívics. Segons el partit, el seu objectiu seria reduir l’incivisme i fer complir la nova ordenança de civisme. “Treballaria en estreta coordinació amb la policia municipal per garantir un ambient segur i respectuós als espais públics de la ciutat”, ha assegurat García. A més a més, la participació en aquest cos podria atorgar mèrits per a una futura oposició a la Policia Local, fomentant així la vocació policial i la professionalització del cos, tal com ha afegit el candidat taronja.

Pel que fa a la Policia, C’s planteja augmentar-ne la plantilla fins a arribar a uns 270 agents. A les seves declaracions el partit també ha parlat de les ocupacions; la possibilitat d’instal·lar càmeres a zones de Nostra Llar, Can Puiggener i als accessos des de la C-58 i l’opció d’agilitzar els tràmits per interposar denúncies.