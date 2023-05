ERC proposa modernitzar l’amfiteatre del Parc Catalunya amb un escenari fixe

ERC Sabadell proposa modernitzar l’amfiteatre del Parc Catalunya perquè sigui “del segle XXI”, tal com ha dit aquest dimarts l’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, en roda de premsa des d’allà mateix per presentar el projecte. Els republicans xifren la inversió necessària per tirar endavant la reforma en 1,1 milions d’euros i creuen que les obres podrien estar enllestides a finals del pròxim mandat, és a dir, cap al maig del 2027. Mentre durin els treballs, però, es podrà continuar fent servir l’amfiteatre.

La proposta d’ERC pretén que l’amfiteatre tingui un escenari cobert permanent, que pugui tenir una programació cultural gairebé durant tot l’any i permeti que totes les entitats culturals de la ciutat disposin d’un espai escènic públic més enllà dels teatres de La Faràndula, el Principal, l’Estruch o la Sala Miguel Hernández.

Tecnologia per reduir l’impacte sonor

Una de les claus del projecte vol ser reduir l’impacte sonor per evitar molèsties als veïns del voltant de l’amfiteatre. Per això, ERC proposa que la coberta tingui un sistema d’aïllament acústic que permeti conciliar el descans dels veïns amb l’oci. Al sostre de la coberta hi hauria plaques solars, i s’aprofitaria l’espai de l’amfiteatre per fer-hi magatzems, camerinos i altres serveis.

“Volem donar resposta a la demanda d’arts escèniques perquè els pocs teatres que hi ha estan hipotecats molta part de l’any i, fins i tot, amb costos difícils d’assumir”, apunta Fernàndez. Per la seva part, la candidata número 4 d’ERC, Èlia Soriano, també ha explicat que es preveu renovar la graderia perquè sigui accessible, mantenint l’essència actual. No es descarta que en el futur amfiteatre hi pugui haver, a prop, un quiosc-bar.