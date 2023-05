Aniràs a votar a les eleccions municipals del 28-M a Sabadell?

Ja ho tenim aquí. Els candidats a l’alcaldia de Sabadell ultimen els seus speechs, debats i promeses abans del 28-M. Falten només tres dies per a la nostra cita a les urnes i els grups municipals es deixen la pell per seduir el vot dels sabadellencs. Més de 150.000 sabadellencs tenim una cita diumenge al nostre col·legi electoral, però la participació ha anat minvant any rere any. A les darreres eleccions catalanes del 2021, poc més de la meitat dels sabadellencs (52,7%) van sortir a votar el 14-F. I la participació a les eleccions municipals ha estat també fluctuant al llarg dels anys: la més baixa es va donar l’any 2017, amb una participació inferior al 50% de l’electoral.

Volem saber quina és el teu pla. Has decidit no anar a votar per les eleccions municipals de Sabadell? Per què? Volem conèixer la teva història. Ens pots enviar un missatge al nostre Whatsapp:682 14 65 42. Et llegim!