VÍDEO | Les imitacions de l’humorista Oriol Cruz dels candidats sabadellencs

Enmig de la seriositat i el sentiment de responsabilitat a les portes de les eleccions municipals, l’humorista sabadellenc Oriol Cruz ha destensat l’ambient amb les imitacions d’alguns dels candidats de la ciutat, donant un to desenfadat a la recta final de la campanya electoral. Els “protagonistes” han estat Marta Farrés (PSC), Gabriel Fernàndez (ERC), Lluís Matas (Junts per Sabadell), Joan Mena (Sabadell En Comú Podem) i Cuca Santos (PP).

Conegut per les seves aparicions en programes com el Crackòvia de TV3 o al Versió RAC1, Cruz no només imita la veu dels alcaldables, sinó que també hi afegeix el component d’ironia, dibuixant amb humor l’actualitat política de la ciutat.

Una pinzellada de cada candidat

En el cas de la socialista reclama el vot: “Us ho prometo tot i allò que no us prometo és el que farem com el SurfCity i el Quart Cinturó” i recorda “per Nadal som el gran parc temàtic de Catalunya”.

Al republicà també li pica el crostó per prometre la biblioteca municipal a Gràcia, malgrat que quan formava part del govern municipal (2015-2019) “no la vam fer, però ara la prometem i no passa res. Voteu a l’alcalde de la gent”, ha rematat Cruz, fent servir l’eslògan de Fernàndez. Sobre Lluís Matas, proclama que “el centre de Sabadell, que és tot Sabadell per a nosaltres”.

Tampoc s’escapa de la imitació Joan Mena, de qui aprofita el seu lema de campanya per fer jocs de paraules i exalta el seu posat “més alegre, d’una altra mena”. Finalment, també es posa en la pell de l’alcaldable popular, Cuca Santos, i posa èmfasi “en els independentistes que l’obliguen a parlar en català” i demana que la votin per treure “la kale borroka que ens està torturant”.

View this post on Instagram A post shared by Oriol Cruz imitador (@oriolcruzimitador)

El vídeo publicat aquest divendres acumulava més d’un centenar de likes en poc més de dues hores. A més, les reaccions no s’han fet esperar. Un dels comentaris ha estat d’un dels “implicats”, Gabriel Fernàndez. L’alcaldable republicà s’ha pres amb sentit de l’humor la iniciativa: “visca el somriure sempre!”.

El vídeo compartit és una iniciativa que té cabuda a les xarxes socials i que ha batejat amb el nom d’Els altres. Les interpretacions dels sabadellencs no són les primeres en aquest procés electoral. També n’ha fet dels alcaldables a Barcelona i Badalona: Xavier Trias (Trias per Barcelona), Jaume Collboni (PSC), Ernest Maragall (ERC) i Daniel Sirera (PP) i Xavier Garcia-Albiol, a Badalona, també han tingut la seva particular versió.

View this post on Instagram A post shared by Oriol Cruz imitador (@oriolcruzimitador)