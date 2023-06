La cultura popular pren els carrers de Sabadell

Aquest cap de setmana la ciutat s’ha omplert de cultura popular. El motiu ha estat la celebració de la 15a edició del ‘Sabadell, festa i tradició‘. Un conjunt d’espectacles organitzats per la Federació Sabadell Cultura, formada per 17 entitats. Així doncs, durant la cita s’ha pogut gaudir de diferents mostres tradicionals catalanes i un gran ambient festiu. Les colles sabadellenques no han estat soles, ja que un any més han gaudit amb la col·laboració d’altres vingudes d’arreu del territori.

Jornada gran

Els actes centrals s’han viscut el dissabte. Les celebracions han començat al matí amb petites actuacions distribuïdes pel centre de la ciutat. A la tarda hi ha hagut una actuació conjunta de cultura popular, en la que ha destacat les sardanes i la música de la cobla. “És una de les novetats perquè hem volgut mostrar tot el que pot fer la cobla, també hem innovat amb una sardana amb batucada”, ha explicat el president de la Federació Sabadell Cultura, Francesc Manaut. Un dels altres aspectes ha estat l’organització de l’esdeveniment. “Hem encarat la 15a edició amb il·lusió, hem hagut d’ajustar el pressupost, però ho hem pogut tirar endavant”, ha assegurat Manaut. Per ell continuar any rere any és un “èxit”, però afirma que encara queda feina a fer, ja que l’objectiu és “fer que aquesta jornada sigui una de les més importants al país”.

Les celebracions s’han allargat fins al vespre. Cap a les 19 h hi ha hagut la plantada de les bèsties de foc, a les 20 h la cercavila de tabals i a les 22 h ha començat l’espectacular correfoc. Els actes han transcorregut sense incidents, no obstant això, hi ha hagut un fet que ha causat certes molèsties als organitzadors. Ja que, segons ells, arran de queixes d’alguns comerços i de les demandes de l’Ajuntament es van haver de modificar els horaris d’algunes de les activitats amb molt poc marge.

Cercavila i castells

Ja al diumenge s’han celebrat els últims actes. Al matí el Racó del Campanar ha acollit la plantada i cercavila de gegantons i capgrossos. Cap al migdia ha estat el torn dels castellers, que amb les seves magnífiques actuacions han posat el punt final a la 15a edició de la festivitat. Tot i això, els actes no s’aturen. Ja que de cara a l’Aplec de la Salut del 2024-coincidint amb Sabadell com a Capital de la Cultura Catalana-es preveu fer una gran festa per reivindicar la cultura popular de la ciutat.

Fotos David Chao