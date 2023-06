Concert d’estiu de l’Orfeó de Sabadell, divendres a la Parròquia de la Puríssima

L’Orfeó de Sabadell oferirà el seu tradicional concert d’estiu, aquest divendres 16 de juny, a les 21.15h, a la Parròquia de la Puríssima. La proposta presenta obres d’autors catalans com Eduard Toldrà i Frederic Mompou, amb arranjaments de Jordi Domènech.

Són compositors que van viure a finals del segle XIX i principis del segle XX, les seves obres reflecteixen l’època en la qual van viure i són una mostra de la riquesa i la diversitat de la música catalana. A més a més, també interpretaran obres d’autors d’arreu, com ara Les chanson de roses, de Lauridsen, i The seal lullaby, de Whitacre, que són exemples de la música coral moderna. Les obres reflecteixen la influència de les noves tendències musicals en la música coral i són una mostra de la diversitat de la música que presentarem al nostre concert.

El concert està pensat per als mesos de primavera i estiu, ja que inclou obres que reflecteixen l’esperit de la temporada. Algunes de les obres, com Festeig, de Toldrà, o Les chanson de roses – Dirait on, de Lauridsen, són composicions amb un caire amorós i poètic, que ens recorden els moments de felicitat i enamorament.

A més a més, altres obres, com Menta i farigola, de Toldrà, o Three part songs, d’Elgar, estan inspirades en la tendresa de la natura, i les seves flors i plantes, el que les fa perfectes per al concert de primavera i estiu.

El concert no només presenta una gran varietat de música coral, presenta una combinació de música catalana i d’autors d’arreu, que reflecteixen l’època en la qual van ser compostes.

“Estem segurs que aquesta combinació serà una experiència inoblidable per als amants de la música i també una oportunitat per gaudir de la música que ens evoca els moments de primavera i estiu, amb obres amb un caire amorós i floral”, apunten des de l’Orfeó de Sabadell.

Les entrades ja es poden adquirir per internet. També estaran disponibles a taquilla el dia del concert.