El Sabadell Nord inicia un nou projecte amb Cristian Barea al capdavant

Nou projecte a Ca n’Oriac. Després de la salvació gairebé agònica a Segona Catalana, la UE Sabadell Nord inicia un nou projecte amb Cristian Barea a la banqueta amb el clar objectiu de recuperar la fórmula guanyadora que anys enrere havia donat tan bon rendiment.

En una clara promoció interna des de la base, Barea fa el salt des del Juvenil ‘A’ al primer equip després de tancar la temporada perfecte amb plena de victòries i ascens a Primera juvenil. Tot i el salt important de categoria, el nou tècnic es sent preparat per assumir el repte: “No és desconegut per mi perquè ja havia estat al futbol amateur entrenant. Sé que fent la feina bé i treballant com toca, la confiança es guanyarà ràpidament”.

Tot i haver estat entrenant a categoria juvenil l’última temporada, Cristian Barea compta amb trajectòria al món del futbol, fins i tot a l’estranger amb experiència als Estats Units i a Andorra. “Cada lloc és diferent i la idiosincràsia canvia segons la cultura i el club, però aquestes experiències també m’han servit per veure que fent una bona feina et pots guanyar la confiança de qualsevol”, afirmava el tècnic.

La darrera temporada al Municipal de Ca n’Oriac no va sortir com s’esperava i des del club esperen recuperar l’estigma d’equip trampolí i potenciador de joves, però amb una base que serà totalment nova. “De la temporada passada seguiran molt pocs jugadors. Volem buscar un perfil molt concret de jugador jove i amb personalitat. Que tingui ganes de créixer i sabent que aquest club pot ser un gran aparador per fer un salt”, concloïa Barea.