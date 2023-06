Sant Cugat, el municipi amb el consum domèstic d’aigua més alt

Sant Cugat del Vallès és un dels municipis amb deures pendents en matèria de consum d’aigua a les llars. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha detectat en total 25.000 llars que són grans consumidors d’aigua amb més de 200 litres diaris per persona. En el rànquing, el municipi vallesà se situa com la ciutat amb un percentatge més alt de consum domèstic. Els 200 litres diaris suposen el doble que la mitjana en àmbit domèstic de l’AMB, de 103 litres per persona i dia.

Les dades s’han fet públiques pel vicepresident en funcions d’Ecologia de l’AMB, Eloi Badia. De l’anàlisi es desprèn que hi ha tres municipis metropolitans que incompleixen els límits globals de consum marcats per la situació d’excepcionalitat per sequera. L’incompliment, però, es deu sobretot a pèrdues i mancances en la xarxa de distribució d’aigua.

La tipologia de les cases, clau

Mentre que la mitjana de consum a la llar a tota l’AMB és de 103 litres per persona i dia hi ha més de 25.000 llars -amb entre un i tres usuaris que hi viuen- que superen els 600 litres diaris. Per això, l’AMB estima que en aquestes llars hi ha grans consumidors d’aigua amb més de 200 litres per persona i dia. D’aquestes més de 25.000 llars, gairebé 13.000 són a Barcelona, amb un 22% d’ells concentrats a Sarrià-Sant Gervasi.

Ara bé, els municipis amb un percentatge més alt de consums domèstics per damunt dels 200 litres per persona i dia són Sant Cugat, Sant Just Desvern, Begues o Castelldefels, en aquest ordre. En paraules d’Eloi Badia, la correlació amb els grans consumidors domèstics és la tipologia d’habitatge. “Segurament són cases unifamiliars amb jardí o piscina i que no estan tenint una bona pràctica o fent els hàbits correctes”, ha dit.

Per això, aquestes més de 25.000 llars rebran una comunicació juntament amb el proper rebut de l’aigua en què se’ls informarà de l’elevat consum i se’ls suggerirà un canvi de tram si la situació que consta no es correspon amb la real i, per exemple, hi viuen més de tres persones.

Les dades de l’AMB també constaten que el consum d’aigua del turisme a Barcelona duplica de mitjana el consum domèstic ciutadà.