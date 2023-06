Sabadell En Comú Podem escalfa els motors per “fer una oposició útil, constructiva i amb propostes concretes”. En un contacte amb la premsa, Joan Mena, futur portaveu de Sabadell En Comú Podem al consistori, i la número dos del conjunt, Alejandra Sandoval, van exposar cinc propostes “prioritàries a parlar” de cara al nou mandat. “Parlem de reindustrialització, ecologia urbana, educació, cultura i salut”, va detallar Mena. A banda, van carregar-se a l’esquena la tasca de “fiscalitzar l’acció de govern”, però “arribant a acords”.

En concret, el grup municipal vol prendre el repte de ser capaços d’optimitzar el sòl industrial per “recuperar la capitalitat industrial”, exposava Mena, que va afegir que, en clau d’ecologia urbana, les propostes concretes dels comuns serien “potenciar el Ripoll i crear un pla estratègic per plantar més arbres i fomentar les zones verdes a Sabadell”. Sandoval va aprofundir en les altres àrees, que passarien per “desenvolupar el pla de museus i potenciar espais de creació”, “treballar per garantir la pediatria i la residència del sud” i “afavorir el Pla per a l’Equitat i l’Èxit educatiu“.