Quatre detinguts a Sabadell que traficaven amb dones i les obligaven a prostituir-se i cometre furts

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal format per sis persones que captava dones d’origen bosnià i croat, algunes menors, per obligar-les a casar-se amb membres d’un grup criminal, prostituir-se i cometre furts a l’àrea de Barcelona i Madrid. La policia ha alliberat quatre víctimes i ha arrestat quatre persones a Sabadell i dues a Alcorcón (Madrid). Aquestes últimes han ingressat a presó provisional.

La investigació s’ha desenvolupat amb la col·laboració d’Europol i la conselleria d’Interior d’Alemanya. Aquesta organització actuava a l’Estat, però formava part d’una banda més amplia integrada per clans d’origen bosnià repartits per tota Europa i dedicats a cometre diversos delictes.

La policia ha explicat que la investigació d’aquest cas ha estat especialment complexa, sobretot a causa de la perillositat de la banda i de les mesures de seguretat que feien servir els seus membres, amb documents d’identitat falsos per evitar ser detectats.

Entrades i registres a Sabadell

El dia 29 de maig, un cop obtinguts indicis suficients de participació en els delictes investigats, es va dur a terme el dispositiu d’explotació del cas. Es van fer dues entrades i escorcolls a domicilis de Sabadell, on es van detenir quatre persones de l’organització. El líder de la banda va ser arrestat a la localitat d’Alcorcón, juntament amb la seva parella.

Entre els objectes intervinguts a les entrades hi ha set rellotges valorats en més de 200.000 euros, quatre diamants i diverses joies, un vehicle, 6.015 euros i 771 dòlars en metàl·lic, així com nombrosos dispositius electrònics i informàtics a més d’abundant documentació rellevant per a la investigació.

La investigació, tutelada pel Jutjat d’Instrucció número 21 de Barcelona i la Fiscalia d’Estrangeria de Barcelona, continua oberta i no es descarten noves detencions.

Una investigació complexa per la seva perillositat

La investigació va arrencar a principis de l’any 2022 i gràcies a la coordinació policial a nivell internacional els Mossos van detectar diverses víctimes de delictes de tràfic d’éssers humans que haurien estat forçades a cometre delictes, principalment furts, per la mateixa organització criminal.

Els investigadors van constatar que el grup es dedicava, mitjançant engany o falses promeses, a captar dones de països de l’est d’Europa, algunes de les quals quan encara eren menors d’edat, aprofitant el baix nivell sociocultural i econòmic. Emprant violència, les forçaven a cometre activitats delictives, principalment furts a zones d’alta concentració de turistes i a les xarxes de transport públic de ciutats com Barcelona, Milà i altres capitals europees.

Segons la policia, les dones eren desposseïdes de la seva voluntat i subjugades pels seus explotadors que les exigien setmanalment elevades quantitats de diners, en alguns casos fins a 5.000 euros.

L’organització criminal investigada forma part d’un entramat més ampli de clans assentats a diferents zones d’Europa i dedicats a la comissió d’un extens ventall de delictes. La col·laboració amb la conselleria d’interior d’Alemanya ha estat clau per poder facilitar la declaració d’alguna de les víctimes.

Menors venudes pels seus propis pares

La investigació ha permès aflorar el funcionament intern del clan. La majoria dels seus membres tenien vincles familiars i es nodrien de les víctimes per poder dur a terme la seva activitat delictiva. Els investigadors han pogut acreditar com els mateixos pares venien les seves filles a canvi d’elevades quantitats econòmiques, entre 35.000 i 80.000 euros, per després forçar els seus matrimonis amb membres d’altres clans.

A posteriori, aquestes menors eren explotades, en ocasions amb gran violència, pels seus propis marits, a qui havien de lliurar la totalitat dels beneficis econòmics que obtenien amb la seva activitat criminal amb la comissió de delictes.