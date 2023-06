L’Aplec de la Sardana celebra els seus 60 anys amb una jornada marcada per la pluja

L’Aplec de la Sardana ha celebrat els seus 60 anys d’una forma inusual. I és que els ruixats d’aquest diumenge al matí han obligat a l’organització a traslladar els actes del matí-migdia de la Font de Can Rull al pavelló de l’OAR Gràcia. Ja a la tarda els actes han retornat a la seva ubicació general. Allà les cobles Jovenívola, Montgrins i Mediterrània han amenitzat la jornada.

Canvi d’escenari

De bon matí la Font de Can Rull estava preparada pels actes. Les banderes de Sabadell i Catalunya engalanaven els arbres de la zona. També hi havia una tarima per les cobles i una zona de barra. Amb l’arribada de la pluja els assistents s’han refugiat als seus paraigües i sota els arbres. El so de Placidesa (l’himne del 18 de juny), interpretada per la Jovenívola ha ajudat a mantenir alta la moral. Alguns presents s’han animat a ballar, fet que ha deixat algunes imatges destacades.

Tot i la millora dels ànims la pluja s’ha intensificat i els actes s’han hagut de traslladar. Un cop ja al pavelló la cita s’ha pogut desenvolupar sense complicacions. Allà s’hi ha celebrat una doble sessió de música i dansa tradicional que ha servit també per commemorar el Dia Mundial de la Sardana. El dinar també s’ha realitzat a les instal·lacions. Posteriorment, els actes han tornat al seu espai original i s’ha fet l’entrega de premis així com el sorteig d’unes paneres.

A la cita també hi han assistit membres de Sabadell Sardanista, amb el seu president Francesc Manaut al capdavant i membres de la colla Mirant al Cel acompanyats de la seva presidenta Núria Ferrer. Tots ells s’han mostrat satisfets per, malgrat les incidències climàtiques, haver pogut celebrar un any més l’Aplec. Aprofitant l’ocasió han tornat a fer menció d’una de les seves principals demandes. Aquesta és poder disposar d’un espai porxat al centre de la ciutat.