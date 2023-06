Aleix Gómez entra a la història de la Champions

La tercera consecutiva no ha pogut arribar, però Aleix Gómez ha escrit el seu nom amb lletres d’or a la història de la Champions. Amb els seus 4 gols al partit pel tercer lloc, el sabadellenc es converteix en el màxim golejador històric de la ‘Final Four’ de la màxima competició continental.

No obstant això, el cap de setmana no començava de la millor manera per al Barça. Ahir, els culers van caure als penals de la semifinal davant el Magdeburg, quedant-se sense opcions de revalidar el títol per tercer any consecutiu. Malgrat els set gols d’Aleix, el conjunt blaugrana va fallar quatre penals a la tanda (només el sabadellenc va anotar) després de la igualtat màxima durant tot l’enfrontament (39-39).

Tot i que el partit pel tercer lloc sol fer nosa, l’extrem format a l’OAR Gràcia tenia una nova oportunitat de fer història individualment convertint-se en el màxim golejador històric de les finals a 4. Durant el cap de setmana, l’Aleix necessitava anotar una desena de gols per igualar les xifres de Hansen i Lazarov (68 gols).

Els quatre gols al PSG en el triomf per 37-31 han servit al Barça per acabar al podi de la Champions i per a Aleix per formar part de la història de la ‘Final Four’. Aconseguint l’espectacular registre golejador en només 5 edicions i amb encara 26 anys, el sostre del sabadellenc encara està per veure. Amb 69 gols, la propera temporada tindrà una nova oportunitat de seguir engreixant les seves xifres golejadores.