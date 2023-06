El Show de la festa major del Poblenou reuneix un miler de persones

La festa major del Poblenou és una de les més especials a la ciutat. I és que aquest petit barri celebra any rere any el seu famós Gran Show. Un espectacle musical i de disfresses en el qual poden participar tots els veïns del barri que així ho vulguin. Enguany el pati de l’escola Juan Ramón Jiménez ha tornat a acollir l’acte. Una cita molt valorada pels veïns del barri, el miler d’assistents així ho ha demostrat, i que cada any es professionalitza més.

Una de les mostres d’aquest creixement és el seu gran escenari. En aquesta ocasió més gran i amb un millor equip de llums. “Cada any intentem superar-nos en tots els aspectes, sempre ajustant-nos al pressupost disponible”, explica Eva Campiñez, una de les organitzadores, que fa més de 25 anys que hi participa. “El millor de tot és l’ambient, veure el barri gaudint i participant”, afegeix.

Espectacle i ambientació

La cita té un nom ben merescut. Si es diu el Gran Show, és per alguna cosa. Fet que es pot comprovar des de l’inici de les celebracions. Amb diversos presentadors que es van tornant i presentant els espectacles l’acte té un toc molt professional. Així és com es van introduint les coreografies. Representacions de ball i música en playback que han portat alguns dels millors artistes del món al Poblenou. Actuacions com les de Chanel, Tino Casal o Antonio Molina que han fet cantar al públic. I també algunes amb un toc de fantasia com el musical infantil que enguany ha representat ‘Alícia al país de les meravelles‘.

Unes mostres de gran talent que s’assagen des del febrer i que delecten als assistents durant les gairebé 3 h de durada que té. “És una festa del barri i pel barri, aquí tothom qui vulgui participar és benvingut i acaba gaudint moltíssim”, assegura Eva.

L’espectacle del Gran Show està inclòs dins la festa major del barri. Unes celebracions que s’allargaran fins al pròxim dia 24 amb el concurs de paelles.

Fotos Aina Torres