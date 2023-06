Dimecres passat, l’Escola Vedruna Immaculada va celebrar un sopar de cloenda per commemorar l’èxit de la pujada a Montserrat del passat mes de maig, una tasca executada conjuntament entre les AFA de Vedruna Immaculada i Vedruna El Carme. Enguany, amb xifres de record: un total de 615 persones va inscriure’s a l’edició. Una trobada de germanor per recordar els millors moments de la tradicional pujada a Montserrat, que fa 14 anys que se celebra, amb la projecció d’un vídeo i un concurs fotogràfic, entre somriures de petits i grans.

La pujada a la muntanya la va dirigir per primera vegada Jordi Vilà, que va establir les bases i els criteris de l’activitat. Els darrers anys, però, l’organització va anar a càrrec de Jordi Buisan, que aquest any passarà el relleu de l’organització de l’activitat a una nova direcció. El sopar de cloenda va servir per brindar a Buisan un comiat després d’aquests anys contribuint a dirigir l’activitat. Una tasca que les AFA d’ambdós centres han lloat com un “gran exemple d’organització, de disciplina, de constància.”

[Escrit per l’AFA Vedruna Immaculada i l’AFA Vedruna El Carme]

Fa 14 anys la Escola Vedruna El Carme va iniciar aquesta aventura, representants de l’ AFA del moment ho van presentar a la direcció de l’escola i la resposta va ser que poca gent s’apuntaria. Inicialment van ser una trentena, any rere any anava creixent considerablement.

Fa 5 anys ens van donar la oportunitat d’ incorporar-nos a aquesta experiència, a la Escola Vedruna Immaculada Sabadell. Arribant a ser aquest any, un total de 615 persones inscrites, un centenar mes que l’any anterior.¡¡ Tot un record!!

Es una sortida organitzada per les 2 AFAS, això implica mantenir durant molts mesos una relació directa de voluntaris que fa apropar les dues escoles Vedruna de Sabadell.

Es vol donar valor a la Germanor, a la Família, a l’Amistat, esforç, sacrifici i a l’Esport, i de llarg que s’aconsegueix, son moltíssimes les mostres patents durant els mes de 40 quilòmetres que dura la caminada, a ben segur que Santa Joaquima, fundadora de la comunitat Vedruna, n’estaria ben orgullosa.

Hi ha un gran equip humà dintre de l’organització format per les direccions dels 2 col·legis, Pares, Mares, Professors, Personal de l’escola que comencem a planificar 4 mesos abans.

El dia de la Pujada, hi ha mes de 30 persones implicades, en diferents tasques, totes elles importants, 8 vehicles de suport en el que voluntaris no descansaran proveint de tot tipus de beguda i menjar per les diferents parades de la marxa.

La Pujada esta guiada per un Cap, les estàtues que vetllen perquè ningú surti del camí i el cua que vigila que ningú es quedi enrere mai. També comptem amb metge i fisioterapeuta, per assistir en cas de requeriments.

Tenim la sort de poder comptar actualment amb 31 patrocinadors, empreses, entitats i comerços que ens ajuden a fer possible el suport logístic i d’avituallament a tots els inscrits, durant les 14 hores que dura la caminada.

Fem 2 recorreguts: Sabadell-Matadepera ( 18km), majoria nens de primària amb els pares, a l’espera d’arribar a l’ ESO per poder fer el recorregut complert.

Els mes preparats físicament continuen durant tota la nit fins arribar a Montserrat ( 44km), arribant entre les 8-9 h del Diumenge, molt cansats però amb cares de gran satisfacció d’haver fet la Pujada a Montserrat.

Durant tot el trajecte, haurem passat per bonics entorns rurals, pobles, urbanitzacions, corriols interminables, pistes forestals i altres indrets, deixant sempre una petjada de comportament exemplar pel que aprofitem per felicitar als participants.

Organitzem 6 paredes de avituallament: Sant Julià, Matadepera, Masia de l’Obac, Vacarisses, Monistrol i Montserrat, en cada una d’elles es donarà diferents tipus d’ àpats i begudes, el tradicional entrepà de botifarra per esmorzar a l’arribada, és del mes esperat.

Una vegada a Montserrat es tradició des de la primera edició fer la ofrena del Ciri i el ram de flors a la Moreneta.

Els primers anys va dirigir la Pujada a Montserrat Jordi Vilà, posant les bases i criteris d’una activitat que cada any creixia mes, també va impulsar que fossin les dues escoles Vedruna de Sabadell les que participessin en la marxa. Els darrers a anat per compte de Jordi Buisan, gran exemple d’ organització, de disciplina, de constància i sobre tot un gran company i amic, aquest any passarà el relleu a la nova direcció.

Aquesta experiència es inoblidable i enriquidora per les famílies, qui ho prova 1 vegada , no pot deixar de venir.

Moltes gracies a tots els inscrits, col·laboradors i patrocinadors per fer-la possible.