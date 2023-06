Assaig pioner per combatre la plaga de l’escarabat-vespa barrinador de moreres

Sabadell està participant en un assaig pioner per lluitar contra la plaga de l’escarabat-vespa barrinador de moreres. L’estudi utilitza tècniques d’endoteràpia i consisteix a injectar insecticida als troncs dels arbres. Per tal de diferenciar les unitats tractades, s’estan marcant les bases amb colors diferents en funció del tipus de tractament. D’aquesta manera, es continuen barallant les diferents possibilitats per lluitar contra aquesta nova plaga d’insecte d’origen asiàtic, que és especialment virulenta.

El conegut vulgarment com a escarabat-vespa és el Xylotrechus chinensis i ataca les moreres i, possiblement, arbres fruiters. Durant els mesos de juny i juliol s’actuarà a 173 moreres: 85 a la ronda de Santa Maria, 9 al carrer de Buxeda, 8 al carrer de Doctor Roges, 8 al carrer de Vergós, 9 a la carretera de Barcelona, 25 al voltant de l’escola Teresa Claramunt, 21 als voltants de l’escola bressol Can Llong i 8 als voltants de l’escola bressol Vapor Buixeda Nou.

Les larves d’aquest coleòpter barrinen i s’alimenten de la part externa viva dels troncs i les branques de l’arbre, de manera que interrompen el flux de la saba i poden arribar a produir la mort dels arbres. Els símptomes més evidents d’infestació són els forats de sortida dels adults (els escarabats) que poden veure’s als troncs i a les branques de les moreres. La solució fitosanitària per controlar l’escarabat-vespa no és fàcil, però s’està treballant en les diferents opcions per poder controlar-la.

L’escarabat vespa barrinador de les moreres és un insecte coleòpter pertanyent a la família dels cerambícids, originari del nord-est d’Àsia (la Xina, Corea, el Japó i Taiwan). L’insecte podria haver estat introduït a Catalunya l’any 2012, probablement a l’interior de palets de fusta procedents de l’Àsia, i s’ha estès per diversos municipis del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, on està afectant greument les moreres