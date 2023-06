Sumar presenta a Sabadell els caps de llista amb el referèndum en el programa

Sumar-En Comú Podem ha presentat aquest dijous a Fira Sabadell els caps de llista al Congrés dels Diputats de les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, en un acte que ha servit per conèixer els noms del partit de cara a les eleccions generals del 23 de juliol. La trobada ha comptat amb les intervencions del regidor de Sabadell i exdiputat, Joan Mena, el número 2 per Barcelona, Gerardo Pisarello, i la cap de llista per Barcelona, Aina Vidal, entre altres membres de la formació.

En la cita, Vidal ha deixat clar que, “com sempre”, el referèndum i el dret a decidir formaran part del programa electoral dels comuns de cara al 23-J. “En aquesta qüestió estem allà on hem estat sempre. Catalunya ha de poder, per descomptat, votar el seu futur”, ha afegit durant la presentació a la ciutat de la candidatura dels comuns. Això sí, la cap de llista a Barcelona ha puntualitzat que el referèndum ha de ser “un punt de partida” i “no un fre” per continuar millorant. La candidata ha assenyalat que concorren a les eleccions per guanyar i ampliar la força dels comuns a l’Estat.