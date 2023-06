El Diari és una manera d’expressar i de fer: representa les veus dels veïns i de la comunitat, la pluralitat i la proximitat, la informació i les dades contrastades. Tot això comença en el disseny del Diari, que és la finestra per accedir al contingut de manera àgil i propera, constatant els diferents nivells d’informació: notícies i informacions vinculades, gràfics i infografies, l’ús i el missatge de les fotografies, destacats, preguntes i respostes, fact checks i tantes i tantes coses més.

El 26 de juny del 2018, el Diari va començar de nou amb un nou disseny que representa també un nou model editorial. La capçalera de sempre es va mudar de pell per adaptar-se als nous temps i connectar-se millor amb el que passa a Sabadell. El canvi de disseny, que va començar aleshores i ha evolucionat en aquests cinc anys, no ha estat només estètic. Al darrere hi havia una nova manera de comunicar i un canvi de model: més apostes editorials, més agenda pròpia, més profunditat i elaboració.

El redisseny, que compleix ara cinc anys, va comptar amb la participació d’Antonio Martín, periodista i dissenyador editorial amb vint anys d’experiència a diaris com Expansión, Marca, Libération o Corriere de la Sera, el brasiler Eduardo Tessler i Chus del Rio, experts en organització i en estratègia editorial. Ja aleshores, l’editor del Diari, Marc Basté, es plantejava convertir el Diari de Sabadell en un case study de com fer premsa local a Catalunya, i ho ha aconseguit. Aquell 26 de juny, es va posar en marxa la web del Diari amb un disseny àgil i intuïtiu, i temps després van venir les xarxes socials, com Instagram i TikTok, o les newsletters. En tot això hi ha l’empremta del disseny.

“El disseny ha d’atraure”, explica Jennifer Waddell, que és la ment pensant del disseny al darrere dels productes editorials, com els suplements i edicions especials, com la d’aquests cinc anys, i de tants i tants nous formats. El disseny del Diari no es podria explicar sense la nostra directora d’Art, que també és qui ha evolucionat el redisseny i l’ha adaptat a les noves necessitats de redacció i dels lectors.

En la maquetació, no podem deixar de mencionar Xavi Miranda i Christopher Vega per la seva feina a les maquetes i els tancaments d’edició. El seu treball incansable s’ha reconegut amb premis. De fet, el disseny ha estat guardonat amb dos Awards of Excellence de la Society for News Design (SND), l’organització més prestigiosa del món en l’àmbit del disseny de mitjans, entre altres distincions pels canvis realitzats en la publicació.

Les portades

Molt més que una mirada a l’actualitat de Sabadell

Les portades del Diari són molt més que un repàs de l’actualitat. Al llarg d’aquests anys, les portades del Diari han representat la realitat sabadellenca a través de la fotografia, que ara té molt més pes, i a través de les infografies i gràfics, que serveixen per remarcar les apostes editorials del Diari, molt més visibles. Per no parlar de les portades especials il·lustrades, que són una autèntica joia!

Els temes del dia

Periodisme i disseny en les grans apostes

Cada edició del Diari compta amb un tema cabdal que es tracta amb especial profunditat a les pàgines 4 i 5. És agenda pròpia i segell editorial, una de les senyes d’identitat de la capçalera. El disseny es cuida al detall, amb les dades, les fotografies i molts més elements que donen diferents nivells de lectura.

Les noves seccions

Les persones, en primer pla

Ens inquieta l’estat de la ciutat. L’esforç en el disseny de seccions com Saps on és? o El Defensor en són una bona mostra.

Gràfics i infografies

Els productes editorials: suplements i especials

Els colors i les famílies tipogràfiques, pensades per al lector

El color blau domina en una paleta de colors fresca i càlida, en què cada color compleix la seva funció.

Les famílies tipogràfiques implementades en el nou disseny representen una evolució gegant respecte del model previ: són modernes, elegants i de gran llegibilitat

Darrere el disseny del Diari

Un diari també ha d’entrar pels ulls. En aquest aspecte, la feina de l’actual directora d’Art, Jennifer Waddell, és clau en el dia a dia del disseny del Diari. Ella va participar activament en el redisseny del Diari del 2019, en el qual van intervenir figures destacades d’aquest àmbit com Antonio Martín, Eduardo Tessler i Chus del Rio, i des d’aleshores ha fet evolucionar el Diari en l’aspecte visual amb apostes atrevides i úniques.

En el dia a dia, la peça cabdal per arribar al tancament amb totes les garanties és Xavi Miranda. Ell és l’encarregat de plasmar les pàgines, adaptant-se als continguts de les diferents seccions. Una feina sempre complicada perquè no és fàcil fer coincidir l’espai amb les necessitats editorials. I també es converteix en el nexe amb la impremta a l’hora de fer l’últim pas, el més important del dia: el tancament.