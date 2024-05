Aquest espai es consolida com l’únic a tot el Vallès i “s’ha pogut crear perquè hem incrementat l’activitat quirúrgica i hi ha un augment de pacients”, apunta la directora Assistencial i de Serveis Transversals, la Dra. Rocío Cebrián. “Ens permetrà atendre pacients complexos de la nostra àrea de referència i d’altres àrees, dels quals som referents per complexitat”, afegeix la doctora.

15 milions dels fons REACT

La nova UCI, de la qual forma part la Unitat de Reanimació, tindrà un total de 48 boxes. L’obra conjunta dels quiròfans i de l’UCI ha tingut un cost de 15 M€ i ha estat finançada amb fons REACT. Aquestes obres formen part d’un projecte de transformació de l’hospital per part del Consorci i Corporació Sanitària Parc Taulí i del Departament de Salut. Les darreres actuacions han estat la nova sala d’endoscòpies, les noves consultes externes de pediatria a l’edifici Santa Fe i la primera fase d’ampliació de les Urgències.

[FOTOS: JUANMA PELÀEZ]