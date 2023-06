Els Merinals i Can Gambús celebren la seva festa amb l’esport com a eix central

[Marta Ordóñez i David Rigola]

Aquest cap de setmana els barris dels Merinals i Can Gambús s’han omplert d’esport, música i cultura. Tot en una dotzena d’activitats que han portat la gresca als veïns i també han servit per donar entrada a l’estiu. Així doncs, la plaça de l’Amor s’ha convertit de nou en l’epicentre del barri durant les 3 jornades que han durat les celebracions.

Les activitats

Els primers actes van començar el divendres amb l’espectacle de màgia. A continuació el ritme de la batucada i el color dels focs artificials van servir de preludi al pregó. Enguany, l’encarregada de fer-lo va ser l’escriptora Mònica Gómez Quero. Ja al dissabte va ser el torn del torneig de futbol sala, la competició de petanca i l’actuació nocturna del coro rociero i el grup Mucca-format per membres del barri. Durant el diumenge els més menuts han pogut gaudir amb activitats infantils com l’Holi, l’animació infantil i els inflables. Posteriorment, el centre cívic ha acollit el dinar popular amb paella i una actuació de balls en directe. Per finalitzar, a la tarda hi ha hagut el cant d’havaneres amb rom cremat, la presència de les Forques de Can Deu i s’ha rematat amb el castell de focs.

“Tot i la proximitat amb la revetlla de Sant Joan el barri ha respost. La majoria d’activitats han comptat amb una gran participació i amb això estem satisfets, ha funcionat tot”, ha expressat Rafael Mata, president de l’associació de veïns. Un dels temes destacats d’enguany ha estat la restricció d’aigua: “Aquest any hem fet una aposta per l’esport a causa de les restriccions, ens ha impedit fer algunes activitats, però hem intentat adaptar-nos de la millor manera”, ha afegit Mata.

Amb la de Merinals-Can Gambús s’enceten les festes majors d’estiu a Sabadell. Les següents a la llista són les d’Hostafrancs i La Serra d’en Camaró pel pròxim 30, 1 i 2.