Desallotjat un local ocupat al centre per problemes de convivència

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Sabadell han procedit aquest dimecres al desallotjament d’un local ocupat entre el carrer de Garcilaso i el de Capmany, al Centre. Es tracta d’una antiga seu bancària. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha publicat un vídeo a les xarxes socials al costat del tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, per explicar l’actuació i demanar més eines per als consistoris.

“Tenim una lluita contra aquest tipus d’ocupacions”, ha dit, celebrant que “finalment, avui s’ha fet fora aquesta ocupació”. Farrés ha remarcat que “no volem aquest tipus d’ocupacions i farem tot el que estigui a les nostres mans per fer-los fora”, reclamant ajuda per al món local. “Exigim instruments per acabar amb aquestes ocupacions conflictives”, ha conclòs.

