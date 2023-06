Sorpresa per la pèrdua de l’escorça que pateixen aquests dies els plataners

“S’està caient l’escorça de tots els plataners, mai ho havia vist de manera tan exagerada”, deia fa uns dies el sabadellenc Joan Batalla, en referència als exemplars de la via de Massagué. La realitat és que siguin aquests, els de la Rambla o de qualsevol altre punt de Sabadell, en les darreres setmanes han renovat la seva escorça, i la més vella ha caigut a terra, la qual cosa ha cridat l’atenció a molts veïns, encuriosits per saber si passava alguna cosa estranya.

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), ubicat a la UAB, ha explicat que “la causa és la sequera intensa i crònica, però de moment no és res greu”. La investigadora Corina Basnou, del mateix centre, afegeix que la calor o la sequera d’aquests dies poden avançar o accelerar la caiguda de l’escorça, però insisteix que aquest és un procés natural de la vida dels arbres, igual que els cauen les fulles. Basnou també apunta que això passa especialment a les ciutats perquè els arbres urbans no disposen de sòls prou profunds per generar unes arrels robustes que puguin arribar a grans fondàries per obtenir aigua, i això fa que siguin menys resilients en moments com l’actual.

Per la seva part, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va subratllar fa uns dies que “no hem de patir” i va dir que “ja estem netejant les restes que han caigut als escocells”.