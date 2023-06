La Generalitat investigarà la fossa de Montcada i Reixac

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha explicat que la Direcció General de Memòria Democràtica va adjudicar el mes de març un contracte per “documentar i investigar” la fossa de Montcada i Reixac, “on hi ha majoritàriament víctimes del bàndol franquista”.

Interpel·lada per Vox, la consellera ha negat que l’executiu actuï d’acord amb uns criteris “de part” per exhumar restes de les víctimes de la guerra civil i ha argumentat que ho fa “amb criteris tècnics”. I ha explicat que els criteris són “les sol·licituds existents de famíliars, ajuntaments o entitats; la situació i estat de les restes; el nivell de documentació i confirmació de l’existència de víctimes i la territorialització”.

Al municipi vallesà hi ha la fossa més gran de represaliats a Catalunya durant Guerra de Civil pels partidaris de la Segona República Espanyola. Tot i les exhumacions realitzades, tant durant la guerra com durant els anys quaranta per les autoritats franquistes, van quedar moltes restes sense identificar que van ser inhumades en una altra fossa comuna. Aquesta fossa es localitza entrant al cementiri a la dreta, a l’únic espai en què hi ha plantada gespa. Aproximadament, es calcula que hi ha unes 700 persones mortes en aquesta fossa, no identificades.