El bar Metròpolis s’acomiada de Sabadell: “Ha arribat el moment de jubilar-se”

Després de cinquanta anys dedicats a l’hostaleria a diferents punts del món –va començar a Suïssa–, en Francisco Arribas diu adeu a la seva professió. Amb ell, es posa fi a un dels restaurants emblemàtics de l’Eix Macià, el Metròpolis.

Adeu als plats de fideuada que sortien de cuina l’un rere l’altre, plat estrella de la casa. O a les hamburgueses que han delectat tants sabadellencs. Tot i que el bar funciona, ha arribat el moment de jubilar-se. En aquest cas, però, hi ha un canvi de mans: “Es convertirà en un restaurant mexicà”, avança Francisco Arribas.

L’hostaleria, de fet, està guanyant terreny a la nostra ciutat. Sabadell té ara més locals hostalers respecte a abans de la pandèmia i, per tant, traspassar ara un bar pot resultar més fàcil que no pas un comerç: segons dades municipals, hi ha 965 llicències actives per a bars i restaurants, un 16% més que fa quatre anys.