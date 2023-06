VÍDEO | Urgències del Taulí estrena una nova àrea de salut mental

Des de dilluns que l’Hospital Parc Taulí de Sabadell té operatiu una nova àrea de salut mental per a adults. L’espai està integrat a les urgències del complex hospitalari, disposa de 120 metres quadrats i pot donar serveis fins a deu pacients de forma simultània. A l’àrea s’han aglutinat diversos espais: una zona comuna i oberta amb capacitat per a cinc pacients, cinc boxs —quatre d’individuals i un cinquè que s’utilitza per fer la primera atenció al pacient— i un consultori per fer les primeres visites i el control d’infermeria.

Amb l’entrada en funcionament d’aquestes noves instal·lacions d’urgències, les persones poden ser ateses en una àrea específica per tractar aquesta patologia i 100% dissenyada per oferir una atenció més propera i de més qualitat. Abans, els pacients que ingressaven a urgències per qüestions relacionades amb la salut mental havien de ser atesos a l’àrea de mèdica general de l’hospital.

El director de Salut Mental del Parc Taulí, Diego Palao, que ha celebrat l’entrada en funcionament d’aquest espai, ha destacat que ara “els pacients tindran més privacitat al tenir un espai propi dins l’àrea d’urgències”. Ha afegit que “és beneficiós per als pacients, però també per als professionals perquè ara l’atenció serà més propera, més ràpida i de més qualitat”.

Pla estratègic de millora

Aquesta nova àrea forma part del pla estratègic de millora de l’Hospital Parc Taulí, que va engegar-se amb l’objectiu principal de continuar aportant valor i per millorar l’entorn assistencial i laboral, ha fet saber el mateix hospital.

Tot plegat, es tracta d’un pla per intentar donar solució als problemes de sempre: la manca d’espai d’Urgències i així reduir les llistes d’espera.