Festa major de la Serra d’en Camaró: el tobogan més gran de Catalunya, a Sabadell

Només hi ha un altre tobogan com aquest al nostre país. La festa major de la Serra d’en Camaró ha estat reconeguda a Sabadell i altres municipis pels seus jocs d’aigua amb inflables, una aposta que la canalla del barri i la ciutat enguany no podrà gaudir a causa de les restriccions per la sequera.

Ara bé, els veïns del barri s’han trencat les banyes per esdevenir referents de la festa infantil i muntaran diumenge un tobogan inflable exclusiu de més de 40 metres. “L’objectiu de la festa és que ens coneguem tots”, exposa Obdulia Jiménez, una de les organitzadores de la festa.

El transformista Juan Reina és una de les novetats que farà riure d’allò més bé els veïns. Dissabte, res de paella ni botifarrada: s’estrena, per primer cop, la frankfurtada popular, una forma més ràpida de fer seure els veïns a la plaça de Magdalena Calonge. I, per cremar el menjar, una disco mòbil. El plat fort s’espera diumenge amb el castell inflable i el tobogan gegant.