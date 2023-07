Festa Major a la Serra d’en Camaró: “Som pràcticament una família”

Les festes majors van escampant-se a poc a poc pels barris de Sabadell. I aquest cap de setmana ha estat el torn la Serra d’en Camaró. Així doncs, el petit veïnat s’ha engalanat per complet per celebrar els seus dies grans. Com ja és tradició la plaça Magdalena Calonge ha tornat a ser l’epicentre de la gresca.

“L’assistència ha estat molt bona i la gent sempre respon. Cadascú col·labora amb el que pot i pràcticament som com una família”, ha expressat el president de l’Associació de Veïns, Toni Alias. “Aquí tothom que ve sap que gaudirà d’una bona festa i això ens omple d’orgull”, ha afegit. Per acompanyar l’empenta dels veïns, el barri s’ha omplert d’activitats. Divendres va ser el torn de la batucada i la botifarrada, que va comptar amb 385 comensals. Al dissabte, els jocs infantils, la frankfurtada-amb prop de 300 comensals– i l’actuació musical del transformista Manolo Reina van fer gaudir a tots els presents. Ja al diumenge, la batucada de Bandtumbats i la presència de la Mulassa han animat el matí a la Serra d’en Camaró.

Ocupant el carrer de Ciceró, tocant a la plaça, s’hi ha pogut veure la gran novetat d’enguany. Un immens castell inflable de 40×8 metres-el segon més gran de tot Catalunya- portat per l’ocasió per substituir les activitats d’aigua restringides per la sequera. “Volíem aportar un element diferent i divertit, en comptes d’aigua fa servir sabó perquè els infants hi puguin lliscar”, ha destacat Alias.