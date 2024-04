Óscar Cano després de la desfeta a Salamanca: “No hem competit, ara hem de treure l’orgull”

El 4-0 encaixat pel Sabadell al Municipal Reina Sofia davant l’Unionistas cou i molt entre l’afició arlequinada. Les xarxes socials bullen, centrant les crítiques especialment contra els jugadors i recordant també la pèssima planificació esportiva per part de Jaume Milà a l’inici de la temporada.

Curiosament, malgrat la golejada, el Sabadell hauria pogut acabar la jornada fora de la zona de descens. De fet, ho ha estat durant 33 minuts. Entre el primer gol del Cornellà i l’empat del Sestao River. Ens expliquem: amb 37 punts, el conjunt arlequinat hauria igualat a puntuació amb el Cornellà i Sestao si s’hagués produït la victòria de l’equip del Baix Llobregat al Municipal de Palamós. En aquest teòric triple empat, el Sabadell sortiria beneficiat. Hauria estat una ironia del futbol.

El conjunt basc ha igualat en el minut 52 i ara, la permanència queda a un punt del Sestao (dos per culpa de l’average general) i a dos de Fuenlabrada i Real Unión (que també són 3 per l’average general, sempre advers) amb només 4 jornades per disputar. Una situació força delicada.

“Això no pot tornar a passar”

Óscar Cano no s’ha mossegat la llengua al final del partit. “És una derrota molt dura. Quan et jugues tant, no pots concedir tantes facilitats. Ha faltat de tot. De fet, és la primera vegada que el Sabadell no ha competit i això és molt dolorós. Aixó no pot tornar a passar”.

El tècnic granadí ha lamentat les “greus errades defensives” en els gols encaixats, sense voler personificar en Jon Ander Amelibia o Toni Herrero, principals damnificats en les jugades. “La imatge ha estat pèssima i no ho podem amagar. Quan no ets competitiu poden passar aquestes coses. Ens hem desordenat i el rival ho ha aprofitat molt bé”.

Sobre els efectes que pot tenir aquest resultat, Óscar Cano ha tret el manual de l’entrenador veterà: “són més de 23 anys a les banquetes i ara, només queda empassar-nos el verí, passar el dol i treure l’orgull en el pròxim partit. Tenim dos camins: deixar-nos portar o reaccionar. Hem remat moltíssim des del mes de novembre, quan teníem 7 punts, per arribar amb opcions de permanència al tram final del campionat. Encara les tenim i l’objectiu és guanyar tres dels últims quatre partits. Hem de revertir aquesta situació i només s’aconseguirà sumant punts. No vull anar més enllà, només pensar en el partit contra el Nàstic”.

Tindrà la baixa segura de Pau Resta per acumulació de targetes i caldrà esperar l’abast de la lesió d’Abde, qui s’ha retirat amb un fort cop al maluc. En el cantó positiu, Carles Salvador i Sergi Maestre no s’han ressentit de les lesions musculars i han acumulat minuts.

Un 4-0 des de la Penya Deportiva Sta. Eulària

El 4-0 no és un marcador qualsevol. És una golejada amb totes les lletres. Si ens fixem en la tercera categoria del futbol estatal, l’últim 4-0 encaixat pel Sabadell va ser en la temporada 2008/09 a Segona B, al camp de la Penya Deportiva Santa Eulària d’Eivissa, en una tarda amarga recordada per les samarretes de color verd del conjunt arlequinat, dirigit per Ramón Moya.

Per una diferència de 4 gols també cal recordar el 5-1 davant el Barcelona At. encara al Mini Estadi, la temporada 18/19. En l’actual curs, el Sabadell també va encaixar 4 gols al Johan Cryuff, però Sander Ballero va salvar l’honor (4-1).

Militant a Segona A, el Sabadell va caure dues vegades per 0-4 a la Nova Creu Alta contra l’Alabès (13/14) i Las Palmas (12/13) i va tancar la temporada 12/13 al camp de l’Alcorcón amb un 4-0 del tot intranscendent. El 4-0 encaixat a Salamanca pot tenir greus conseqüències.