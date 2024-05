L’Ot Marañés Buxarrais té deu anys, estudia cinquè de primària al col·legi Tarrés i ha obtingut la millor puntuació de Sabadell en les famoses Proves Cangur. A més, entre més de 12.000 infants que participaven en la seva categoria, ha aconseguit pujar al podi de les deu millors notes. “El meu tutor, l’Enric, va corregir el meu examen i ja va veure que havia tret molt bona nota”, explica l’Ot. “Vaig estar molt content quan vaig saber que m’havia anat tan bé”, celebra orgullós i amb un somriure.

La lògica, a prova

Sobre els exàmens, el sabadellenc narra que es tracta de “preguntes que tenen a veure amb la lògica”. “I a mi m’agrada molt la lògica!”. Les organitza anualment la societat internacional Le Kangourou sans Frontières per fomentar i promoure l’interès per les matemàtiques. En el seu cas, va fer front a la prova de cinquè de primària; però ja té clar que es presentarà a les dels propers cursos. “En una pregunta et donaven cinc peces de puzle i les havies d’ordenar de totes les maneres possibles”, explica l’estudiant del Tarrés, que afegeix que “hi havia algunes preguntes que em van semblar fàcils, però d’altres que vaig haver de pensar molt més”.

La prova –que va celebrar-se el passat mes de març– consta de 24 preguntes tipus test. Hi ha qüestions que puntuen més i d’altres que menys. “Fins i tot et resten si t’equivoques”, alerta l’Ot. “Vaig preparar-me fent exàmens que havien sortit altres anys”, afegeix. De fet, fins i tot va atrevir-se a provar sort amb exàmens de sisè i 1r d’ESO. I se’n va sortir molt bé.

Preguntat pel seu futur, el sabadellenc té clar que s’imagina el dia de demà “en un quiròfan fent alguna operació”. I encara fila més prim: “M’agradaria ser cirurgia cardiovascular”. Des de petit que ho ha tingut entre cella i cella, diu.