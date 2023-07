La selecció espanyola masculina de waterpolo guanya la superfinal de la Copa del Món

Cap de setmana rodó. La selecció espanyola masculina de waterpolo ha alçat el títol a la superfinal de la Copa del Món després de superar a Itàlia al partit decisiu. Igual que va passar amb la femenina la setmana passada, la representació del CN Sabadell ha estat notòria. Fins a 4 waterpolistes de l’Astralpool han format part de l’equip que s’ha coronat als Estats Units amb un nou títol. Edu Lorrio, Fran Valera, Sergi Cabanas i Bernat Sanahuja (els dos últims no seguiran al CNS la propera temporada). També han estat a l’expedició espanyola a terres americanes dos dels nous fitxatges dels de Quim Colet, els experimentats Blai Mallarach i Alberto Barroso.

La superfinal es va iniciar el divendres amb els quarts de final davant l’Alemanya d’una altra de les incorporacions dels sabadellencs per a la propera temporada, Fynn Schutze. Els espanyols van superar als germans amb un contundent 9 a 18. A les semifinals, però, el camí no va ser tan senzill. Davant Hongria, els de David Martin no van poder tancar el partit fins al tram final malgrat portar la capdavantera al marcador durant tot l’enfrontament. Un parcial final d’1-4 per als hongaresos va donar emoció fins al darrer instant. Finalment, el resultat va ser de 10 a 8.

A la gran final esperava Itàlia. Un duel habitual al waterpolo de seleccions, especialment al darrer any, on ambdues seleccions s’han vist les cares en fins a quatre ocasions en instàncies decisives de totes les competicions. Aquesta vegada, no obstant això, no hi ha hagut gaire igualtat. Els espanyols des de l’inici han mostrat la seva fortalesa amb un parcial al primer quart de 5 a 1. Abans del darrer, ja estava tot el peix venut. El 10 a 4 que assenyalava el marcador s’ha quedat com a resultat final en un partit plàcid dels de David Martin.

Ha estat la darrera prova abans del mundial de Fukuoka del juliol on el combinat espanyol buscarà revalidar el títol que va aconseguir al 2022. El bloc de jugadors serà el mateix i la presència del CNS a la convocatòria tornarà a ser important. La selecció espanyola, gràcies als seus recents èxits, arribarà com el rival a batre i un dels grans favorits a la cita internacional a terres nipones.