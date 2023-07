Tallaran l’accés a un carrer del Centre des de la Gran Via durant tot el mes de juliol

Les obres de transformació de l’antiga zona blava del carrer de l’Illa comportaran restriccions al trànsit durant les pròximes setmanes. Concretament, tot el mes de juliol quedarà tallat l’accés dels vehicles al carrer de l’Illa des de la Gran Via, un gir habitual per accedir al Centre de la ciutat.

L’Ajuntament informa que s’han de fer millores del clavegueram i la pavimentació que obliguen a prendre aquesta mesura. El consistori ha senyalitzat un itinerari alternatiu per facilitar l’accés al carrer de l’Illa a través del de l’Estació. Al carrer d’Arimon, per la seva part, només hi podran circular els veïns mentre duri aquesta afectació puntual.

Aquests treballs formen part de la desena de projectes que gestiona l’Oficina Gran Via – Ripoll, liderada per Junts, i que busquen pacificar i naturalitzar el principal eix viari de la ciutat. L’antiga zona blava del carrer de l’Illa es convertirà en un espai de passeig i estada de 2.400 metres quadrats, amb presència d’arbrat.