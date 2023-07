Cap de setmana ‘de rècord’: prop d’una desena d’intervencions vinculades a alcohol i drogues

La Policia Municipal ha realitzat prop d’una desena d’intervencions aquest passat cap de setmana vinculades al consum d’alcohol i la tinença d’altres drogues a Sabadell. Des de la matinada del divendres i fins a aquest diumenge a la nit, les actuacions s’han anat succeint en diferents punts de la ciutat.

Així, hi ha hagut set denúncies per delictes contra la seguretat del trànsit i dues més per possessió d’haixix a la via pública. En aquests dos últims casos, a la plaça de Bosch i Gimpera i al carrer del Carme, els agents actuants van detenir una persona i en van identificar una altra, enxampats amb drogues.

Els controls d’alcoholèmia van tenir lloc a indrets com la plaça del Mil·lenari, la plaça de Ramon Llull, el carrer d’Albéniz, el carrer de Sant Ferran o la carretera de Prats de Lluçanès amb la Gran Via, on s’han denunciat diversos conductors per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.