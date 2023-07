FOTOS | L’Orquestra d’Acordions de Sabadell fa viatjar el Casal Pere Quart

Prop de 300 persones van viure el concert de l’Orquestra d’Acordions de Sabadell al pati del Casal Pere Quart. La formació, dirigida per Miquel Àngel Maestro, va fer viatjar el públic des de Hollywood fins a Broadway, a través de les bandes sonores més populars que han donat vida al cinema i el teatre musical.

El concert estava emmarcat pel Festival de Música Internacional de Sabadell, organitzat per Joventuts Musicals. És el festival més antic de la ciutat, amb 50 anys d’història.

Fotografies: Víctor Castillo

La pròxima cita del cicle és l’espectacle Tres dècades de Pop-rock en català de The Hanfris Quartet, també al Casal Pere Quart. És un grup a cappella nascut a Barcelona i especialitzat en música barbershop que ha guanyat en quatre ocasions de la medalla d’or al Concurs Nacional de Quartets Barbershop.

La seva música combina l’excel·lència harmònica característica de l’estil de la música de barberia amb l’humor, donant con a resultat unes actuacions plenes d’energia i de gran complicitat amb tots els públics. Durant la seva trajectòria com a quartet han viatjat per bona part d’Europa i els Estats Units abastant un ampli espectre de públic.

En el seu concert a Sabadell interpretaran un programa eclèctic, que inclou des de temes de The Beatles fins a estàndards de jazz, peces procedents de les bandes sonores de pel·lícules com Cantant sota la pluja o Peter Pan i cançons extretes de grans èxits del teatre musical com West Side Story. No hi faltaran Queen, Elvis Presley o Eric Clapton