Castellar viurà Eurovisió en gran: arriba la primera edició de l’Eurobarrakes

Aquest cap de setmana arriba la cita més esperada de l’any per als Eurofans. El festival musical per excel·lència al Vell Continent se celebrarà a Malmö, però tindrà seguiment arreu del món. Per això, Castellar del Vallès es prepara per acollir la primera edició de l’Eurobarrakes, una cita organitzada per Vilabarrakes que espera aplegar assistents amb ganes d’afinar la veu i gaudir de la celebració.

La trobada tindrà lloc el mateix dissabte a l’Espai Tolrà, amb la projecció en una gran pantalla de la gala. Durant la tarda, l’organització ha preparat diferents activitats, com un espai on els presents podran agafar el micro per interpretar les seves cançons preferides.

Tot plegat serà l’aperitiu abans de la retransmissió de la gala, que comptarà amb comentaristes que animaran el festival. En finalitzar les actuacions, es farà una votació de les cançons que s’han presentat a l’edició d’aquest any d’Eurovisió. Des de l’entitat remarquen que durant l’actuació d’Israel, Vilabarrakes tallarà la connexió i demanarà silenci “com a crítica al país i pels actes que està duent a terme”, segons han expressat en un comunicat.

La iniciativa s’emmarca en el conjunt d’accions del col·lectiu juvenil amb la voluntat d’omplir el calendari, més enllà dels actes de la Festa Major. Un cop s’acabi la cerimònia d’Eurovisió, hi haurà música amb un discjòquei al mateix recinte de l’Espai Tolrà.