1.117 sabadellencs de fins a 35 anys sol·liciten l’ajut per al lloguer enguany

El nombre de sol·licitants de fins a 35 anys que han demanat l’ajuda de la Generalitat per pagar el lloguer aquest 2024 ha sigut de 1.177 persones, segons fonts municipals. Encara no s’ha publicat la resolució i, per tant, es desconeix quantes peticions s’han acceptat. Aquest tipus d’ajuda es va implementar per primer cop el 2022, amb una doble proposta.

L’Estat va habilitar el Bo lloguer jove per un període de dos anys, i 1.263 sabadellencs el van demanar. Es van acceptar 367 peticions (29,06%). Com que el pressupost es va esgotar ràpidament, la Generalitat va obrir una línia d’ajuts en la mateixa línia, sense que hi poguessin optar les persones que havien rebut l’anterior. Es van registrar 869 sol·licituds i 511 es van acceptar (58,8%). En aquest cas, l’ajuda era per un període d’un any.

El 2023, la Generalitat va mantenir l’ajuda, de caràcter anual, i la van demanar 588 persones de fins a 25 anys. 472 la van acabar rebent (80,2%). Fonts municipals subratllen que moltes persones no van demanar l’ajuda l’any passat perquè ja la tenien atorgada per al període 2022–23.

Per això, si bé aquest any s’han tramitat 1.117 peticions, el 2022 –encara que per períodes diferents–se’n van demanar 2.132, per la qual cosa enguany han sigut un miler menys, prop de la meitat (-47,6%). Si només es compara amb l’any passat, aquest se n’han demanat pràcticament el doble.

Salaris més baixos

Els joves són la franja d’edat que té els salaris més baixos. Segons la darrera enquesta de població activa (EPA) de 2022 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el salari brut mensual mitjà dels joves de 16 a 24 anys era de 1.315,4 euros, mentre que en els de 25 a 34 anys pujava a 1.850,5 euros. El salari mitjà de tot l’Estat es va situar en 2.128,4, mentre que la mediana (el salari que cobra més gent a Espanya) va ser de 1.814 euros.

Tenint en compte la mediana de 2022 i el preu mitjà del lloguer a Sabadell el mateix període, que era de 703,45 euros al mes, un sabadellenc amb un sou de 1.814 euros bruts al mes havia de destinar aproximadament el 39% del salari per pagar l’habitatge, una xifra per sobre del 30% que es recomana en aquests casos.

El 2022, els salaris van créixer un 3,2% respecte a l’any anterior, mentre que els preus, en aquell mateix període, van pujar al voltant d’un 7,5%.