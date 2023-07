El Sabadell presenta les seves ‘innovadores’ samarretes per la 23/24

El C.E Sabadell ha presentat les noves samarretes per la temporada 23/24 aquest dimarts a la tarda. El lloc escollit ha estat el Gremi de Fabricants, on 50 socis han pogut viure en exclusiva la revelació de les noves elàstiques arlequinades. A la cita també hi han assistit pesos pesants del club, com el president Pau Morilla així com representants dels diversos col·laboradors de l’entitat-Gremi de Fabricants, Cerba, Movento i Hummel España.

1a Equipació

La 1a equipació ha estat la gran novetat. Amb una proposta trencadora i “innovadora”, la nova pell del Centre d’Esports adapta el disseny elaborat pel soci Javier Maiquez i recorda l’elàstica portada pel club l’any 1906. Com a detalls té 120 quadres– com els anys del club-, porta la silueta de la Nova Creu Alta a la part posterior, el logotip dels 120 anys i que tindrà els números en color daurat. El primer jugador a lluir-la ha estat un dels bastions defensius de l’equip, Pau Resta.

2a Equipació

La segona equipació de la nova temporada ha estat envoltada de gran expectació. Després d’un concurs obert als socis calia saber quina de les quatre opcions finalistes seria l’escollida. Amb els seus dissenyadors presents a l’acte, Pol Lázaro, Javier Maiquez, Jordi Romagosa i Marc Raluy s’ha revelat la guanyadora. Aquesta ha estat l’opció 4 elaborada pel soci Pol Lázaro i anomenada Arlequinces. El jugador escollit per presentar-la ha estat la revelació de la temporada anterior, Cristian Herrera. Una equipació “molt nostra”, tal com han expressat des del club.

Un cop mostrades les samarretes tant els dissenyadors, com els socis que han volgut, han pogut fer-se una foto de família que ha servit de punt final a l’acte.