Guillem Naranjo, primer fitxatge del Sabadell 23/24: arriba cedit pel R. Zaragoza

El primer. El seu nom sonava amb força des de fa setmanes i ara s’ha confirmat de manera oficial. El davanter Guillem Naranjo arriba al Centre d’Esports cedit per Real Zaragoza després de renovar el seu contracte pel club aragonès per dues temporades més.

El Zaragoza confia moltíssim en el seu potencial i confia que aquesta cessió a un club de Primera Federació sigui profitosa per la seva projecció al primer equip de La Romareda, amb el qual va anar convocat tres vegadas el curs passat a Segona A. Guillem Naranjo va ser peça clau en la permanència del filial Deportivo Aragón la passada temporada a Segona RFEF marcant 12 gols. Això el va convertir en el màxim golejador del grup III de la quarta categoria del futbol espanyol.

Nascut fa 23 anys al Prat de Llobregat, va militar al Terlenka, Damm, Horta o Santfelienc abans de fer el salt al futbol semiprofessional. En la temporada 21/22 també va ser el pitxitxi del Prat a Segona Federació amb 7 gols. El Zaragoza va interessar-se per incorporar-lo al filial Deportivo Aragón on va millorar les seves xifres. Es tracta d’un davanter amb una gran envergadura física i facilitat per la rematada dins de l’àrea. El director esportiu arlequinat, Jaume Milà, el tenia a la llista com un objectiu preferent.

L’operació fitxatges comença amb una cessió, una via que la temporada anterior va ser molt positiva amb els casos d’Álex Sala -el Sabadell intentarà que torni a la Nova Creu Alta- i sobretot Pau Víctor, qui sembla molt a prop de fer el salt a l’Andorra. Tot apunta que el segon fitxatge serà l’extrem Lorenzo Burón, Loren, procedent del Real Murcia. Les negociacions estan molt avançades i només falta la signatura del contracte. La maquinària està en marxa.