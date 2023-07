El president del Consell Superior d’Esports, encantat amb la Pista Coberta de Sabadell

El president del Consell Superior d’Esports (CSD), Víctor Francos, s’ha mostrat encantat amb la Pista Coberta de Catalunya després de les obligades reformes per la pandèmia i ha mostrat la predisposició perquè pugui acollir competicions internacionals. Tot això després d’una visita protocol·lària a la instal·lació sabadellenca acompanyat de l’alcaldessa, Marta Farrés, i el president de la Joventut Atlètica Sabadell i vicepresident de la Federació Catalana, Jordi Molins.

De fet, ha estat la primera visita de Víctor Francos a la ciutat després d’accedir al càrrec en substitució de José Manuel Franco fa unes setmanes. Ha pogut fer un reconeixement de tota la instal·lació i també ha recollit la petició feta des de la Federació Catalana perquè es converteixi en escenari de grans esdeveniments atlètics internacionals. “El retorn que tindria a Sabadell i Catalunya seria molt important”, ha subratllat Jordi Molins.

L’alcaldessa, Marta Farrés, ha deixat clar que “nosaltres sols no ho podem assumir, cal el compromís d’altres institucions. Estem disposats a parlar-ne, tenim tota la predisposició”. Per la seva part, Víctor Francos ha reconegut que “estaríem encantats de poder participar. Treballarem conjuntament amb la Federació Espanyola perquè això sigui possible”. De moment, queda com una possibilitat.