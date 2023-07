Cinema a la Fresca a Sabadell: pel·lícules a la Capella de Can Gambús

Els dijous d’estiu tenen l’etiqueta de Cinema a la Fresca. La Capella de Can Gambús ha programat 9 projeccions gratuïtes entre juliol i agost a la seva terrassa enjardinada, per gaudir prenent alguna cosa acomodat en una gandula. Són pel·lícules variades, la majoria per a tots els públics, des de clàssics fins a musicals o comèdies romàntiques.

Totes les sessions són gratuïtes, cada dijous a les 21.30h. L’única indicació de l’establiment és que cada persona del públic demani, com a mínim, una consumició durant la projecció i que no dugui menjar ni begudes de casa. No cal reservar

La Capella de Can Gambús serà l’única opció de Cinema a la Fresca a Sabadell aquest estiu, ja que l’Ajuntament ha optat per no programar aquesta proposta, a diferència d’anys anteriors.