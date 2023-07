Fa dies que els termòmetres han escalat fregant els 30 graus. Les vacances escolars ja han arribat i moltes famílies busquen opcions per atenuar la calor. Per a molts, la solució és refrescar-se a les piscines municipals. La temporada de bany ja ha començat: La Bassa, la del complex esportiu municipal L’Olímpia i la de Campoamor i la piscina municipal de Can Marcet des del 16 de juny i la piscina municipal del Parc del Nord, a ca n’Oriac, des d’aquest dissabte, 23 de juny.

Repassem els horaris, preus i ubicació de les piscines municipals de Sabadell:

Complex esportiu municipal L’Olímpia

Horari: de 10h a 19.30h

Preu:

Feiners:

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 15 anys, jubilats i pensionistes: 2,50 euros

A partir de 15 anys: 4 euros

Discapacitats majors de 15 anys: 2,50 euros

Discapacitats de 4 a 15 anys: 1,45 euros

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 15 anys, jubilats i pensionistes: 2,85 euros

A partir de 15 anys: 5 euros

Discapacitats majors de 15 anys: 2,85 euros

Discapacitats de 4 a 15 anys: 1,60 euros

Ubicació: carrer de l’Apúlia, 40 (La Concòrdia)

Data de tancament: Dilluns, 4 de setembre

Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud, Piscina de Campoamor

Horari: de 10h a 19.30h

Preu:

Feiners:

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 15 anys, jubilats i pensionistes: 2,50 euros

A partir de 15 anys: 4 euros

Discapacitats majors de 15 anys: 2,50 euros

Discapacitats de 4 a 15 anys: 1,45 euros

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 15 anys, jubilats i pensionistes: 2,85 euros

A partir de 15 anys: 5 euros

Discapacitats majors de 15 anys: 2,85 euros

Discapacitats de 4 a 15 anys: 1,60 euros

Ubicació: carrer de Pardo Bazán (Sabadell Sud)

Data de tancament: Dilluns, 4 de setembre

Piscina Municipal de Can Marcet

Horari: de 10h a 19.30h

Preu:

Feiners:

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 15 anys, jubilats i pensionistes: 2,50 euros

A partir de 15 anys: 4 euros

Discapacitats majors de 15 anys: 2,50 euros

Discapacitats de 4 a 15 anys: 1,45 euros

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 15 anys, jubilats i pensionistes: 2,85 euros

A partir de 15 anys: 5 euros

Discapacitats majors de 15 anys: 2,85 euros

Discapacitats de 4 a 15 anys: 1,60 euros

Ubicació: carrer de Riu-sec, 54 (Gràcia)

Data de tancament: Dilluns, 11 de setembre

Piscina Municipal del Parc del Nord

Horari: de 10h a 19.30h

Preu:

Feiners:

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 15 anys, jubilats i pensionistes: 2,50 euros

A partir de 15 anys: 4 euros

Discapacitats majors de 15 anys: 2,50 euros

Discapacitats de 4 a 15 anys: 1,45 euros

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 15 anys, jubilats i pensionistes: 2,85 euros

A partir de 15 anys: 5 euros

Discapacitats majors de 15 anys: 2,85 euros

Discapacitats de 4 a 15 anys: 1,60 euros

Ubicació: ronda de Navacerrada, 58 (Ca n’Oriac)

Data de tancament: Dilluns, 11 de setembre

Parc Recreatiu La Bassa

Horari: de 10h a 19.30h

Preu:

Feiners:

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 15 anys, jubilats i pensionistes: 3 euros

A partir de 15 anys: 5,30 euros

Discapacitats majors de 15 anys: 3 euros

Discapacitats de 4 a 15 anys: 1,70 euros

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 15 anys, jubilats i pensionistes: 3,90 euros

A partir de 15 anys: 6,50 euros

Discapacitats majors de 15 anys: 3,90 euros

Discapacitats de 4 a 15 anys: 2,40 euros

Ubicació: camí de Can Quadres (Sant Oleguer)

Data de tancament: 31 d’agost