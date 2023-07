Fluidra compra Meranus per 30 milions d’euros

La multinacional d’origen sabadellenc, Fluidra, ha tancat l’adquisició del grup alemany Meranus per 30 milions d’euros. La companyia especialitzada en equipaments de piscines ha comunicat la compra oficialment a la Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres, després que l’operació s’anunciés el desembre passat.

Fluidra confia que l’adquisició li permeti millorar el seu posicionament al mercat d’Alemanya i oferir una cartera de productes “més completa”. El grup Meranus està format per tres societats (Meranus Haan, Meranus Lauchhammer i Aquacontrol). En la presentació dels resultats del primer trimestre la companyia catalana ja va anunciar que tenia per objectiu dur a terme diverses mesures per enfortir el seu negoci a llarg termini.

Recentment, Fluidra, va incrementar un 37% la inversió en R+D, fins a arribar als 53 milions d’euros, la xifra més alta de la seva història. Aquesta xifra suposa més que duplicar els 25 milions d’euros que es van invertir en aquest àmbit el passat 2019, el primer any complet després de la fusió amb Zodiac. Durant el primer trimestre, l’empresa dirigida per Eloi Planes va generar unesvendes per valor de 554 milions d’euros i uns beneficis de 41 milions d’euros