Sabadell participa als actes del Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Aquest diumenge Sabadell s’ha sumat als actes del Mulla’t per l’esclerosi múltiple. La remallada institucional s’ha celebrat a les instal·lacions de La Bassa. Un esdeveniment en el qual han participat l’alcaldessa Marta Farrés; la regidora d’esports, Montse González i altres membres del consistori. El gest solidari consisteix en un salt a la piscina i serveix per donar suport a la iniciativa impulsada ja fa 30 anys per la Fundació Esclerosi Múltiple.

“Sempre és important que se’n faci difusió i que avui tinguem tanta gent a la Bassa és un factor que ajuda”, ha destacat Farrés. Encara que l’acte central s’ha realitzat a La Bassa, a Sabadell també hi ha altres espais que participen en la campanya. És el cas de la piscina municipal Joan Serra, el Club de Tenis, el Cercle Sabadellès i el Club Natació Sabadell.

El vídeo del moment del salt està disponible a l’Instagram del Diari de Sabadell (@diaridesabadell).